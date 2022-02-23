الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطال سيرجي شويجو.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل العقوبات الغربية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، تفاصيل العقوبات الغربية التي تقرر من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها صادر اليوم، أن دفعة العقوبات الغربية التي ستقر اليوم، رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي، ستشمل وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بحسب ما أكد دبلوماسيون غربيون.

كما نقلت الصحيفة عن الدبلوماسيون الغربيون، أن العقوبات ستطال أيضا وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، التي عاقبها الأميركيون سابقًا بسبب مزاعم حول تأجيج الانقسامات خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية أعلن في وقت سابق، اليوم، أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليين في شرق أوكرانيا، ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم أو غدا الخميس.

كما أوضح كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر"، أن ردود فعل سريعة جداً أتت خلال الساعات الماضية من الأوروبيين بالتنسيق مع الأميركيين والبريطانيين. وقال "هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم على الأرجح أو غدا على أكثر تقدير".

يشار إلى أن الحزمة الأولى من العقوبات التي تحدث عنها أمس مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل تستهدف النواب الروس، الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الانفصاليين، وتتضمن إجراءات اقتصادية ضد المصارف الروسية أيضا.

تأتي تلك العقوبات بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ودخول قوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى لوغانسك ودونيتسك.

يذكر أن الصراع الروسي الأوكراني كان انطلق منذ أكتوبر الماضي (2021)، بسبب الحشود الروسية العسكرية على الحدود، إلا أنه اتخذ منعطفا أكثر تصعيدا خلال اليومين الماضيين مع الدخول الروسي إلى الشرق الأوكراني، ما أنهى اتفاقيات السلام التي كانت ترعى الوضع بين الطرفين (مينسك).

روسيا الاتحاد الأوروبي - تفاصيل الواقعة احتجاجا العقوبات أوكرانيا

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