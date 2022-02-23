ضبط 2250 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر في سوهاج

نجحت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء أشرف نصحى، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج ، في ضبط كمية من المكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل إحدى صالات الجيم والألعاب الرياضية، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، لأمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور مأمور مركز شرطة طما، بضبط "م. ف" 33 عاما، مقيم بندر طما صاحب مركز جيم للألعاب الرياضية، لإدارته منشاة دون ترخيص وحيازة مكملات غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير بالمخالفة للقانون.

وبلغت الكميات المضبوطة 1400 عبوة مكملات غذائية مختلفه الأنواع والأحجام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1779 جمعه مركز طما للسنه 2022.

كما تم ضبط "م. ع" 25 عامًا مقيم مركز طما صاحب مركز جيم للالعاب الرياضية، لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة مكملات غذائية، مجهوله المصدر بدون فواتير وتم ضبط 850 عبوة مكملات غذائيه مختلفة الأنواع والأحجام.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1784 جنح مركز طما لسنة 2022م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة بيع المنتجات المغشوشة

وفي سياق متصل، قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.