الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة من الموت المحقق إثر اصطدام سيارة برصيف، وانقلابها بطريق الفيوم بأكتوبر، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبيَّن انقلاب سيارة ملاكي.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الحادث وقع بطريق الفيوم أمام قطاع دهشور تجاه الفيوم، ووجه اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار حادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

انقلاب سيارة حركة المرور غرفة عمليات شرطة النجدة أوناش المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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