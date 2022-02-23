انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة من الموت المحقق إثر اصطدام سيارة برصيف، وانقلابها بطريق الفيوم بأكتوبر، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبيَّن انقلاب سيارة ملاكي.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الحادث وقع بطريق الفيوم أمام قطاع دهشور تجاه الفيوم، ووجه اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار حادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.