غدًا.. محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني

تنظر محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني.



وجهت له النيابة عدة تهم تمثلت في هتك عرض الفتاة بسنت بغير قوة والتهديد، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة بأن استطال عموم جسدها بيده ومواطن عفتها.



واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها ، ومقاطع فيديو بغير رضاها، وقام بنشر واستعمال الصور بدون رضاها واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ، عن طريق شبكة المعلومات الدولية الانترنت وتعمد مضايقة المجني عليها الطفلة، باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة.



يذكر أن عدد المتهمين المحالين للمحاكمة في القضية يصب إلى 6 متهمين منهم 5 محبوسين ومتهم هارب.