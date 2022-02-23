الإعدام لـ حداد قتل صديقه لخلافات مالية في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، بإعدام حداد قتل صديقه بسبب خلافات مالية في قرية دميرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية، كما عاقبت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين المشتركين معه بالجريمة بالحبس لمدة عامين مع الشغل بتهمة مساعدة المتهم.

وأسدلت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، اليوم، الستار عن قضية قتل حداد بمعاونة أخرين لصديقة بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد إحالة اوراقه إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم بقتل استدراجهم للمجني علية وتخلص الأول من صديقه بذبحه بسكين وخنقه بحبل حتى يتأكد من مصرعه، حتى يتخلص من ‏ديونه، علاوة علي سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه وساعده باقي المتهمين في ‏التخلص من ملابسه الملوثة بالدماء وبيع الدراجة النارية للاستفادة من قيمتها.‏

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏

وكان المتهم "أحمد .ع "، 27 عامًا، حداد من قرية دميرة، قد أحيل إلي محكمة جنايات ‏المنصورة لمحاكمته في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لأنه في يوم 5/11/2019 قتل المجني ‏عليه "البشير إبراهيم السعيد البشير"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله ‏وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"وأداة "حبل" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدراجه إلي مكان ناء وما أن ظفر به حتى قام بنحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا من ذلك قتله.‏

واقترنت بتلك الجناية جناية أخري وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان شرق المنقولات المبينة ‏وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا حال حمله سكينا.‏

وجاء دور باقي المتهمين فأخفي المتهم الثالث المدعو "حامد ك. ح"، 26 عامًا، عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمين الثاني والرباع وهما: "محمد أ. ‏ع."، 38 سنة فلاح، و"رضا ح. أ."، 31عامًا، عامل والمقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدوا ‏المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلام المستخدم، وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضا عن الملابس المتسخة، عقب اخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة ‏له بتلك الطريقة.‏