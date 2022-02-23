ضبط 290 طربة حشيش بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة عاطلين بالشرقية والإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 290 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالشرقية والإسكندرية وتقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.

واستمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن الشرقية - الإسكندرية، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذان من دائرتي قسمي شرطة أول العاشر من رمضان - الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وهما عاطل مقيم بمحافظة جنوب سيناء حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام - مبلغ مالي – هاتف محمول، وعاطل ومقيم بمحافظة الإسكندرية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه تقريباً.