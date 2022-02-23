الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تحتجز دبلوماسيا يابانيًا.. وطوكيو تحتج

يوشيماسا هاياشي
يوشيماسا هاياشي

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية, اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية احتجزت دبلوماسيا يعمل بالسفارة اليابانية في العاصمة الصينية.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي- في تصريح للصحفيين، وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية، قائلا: "لا يمكننا التغاضي عن (الحادث) ولن نقبله أبدا"، غير أن السفارة الصينية لدى طوكيو رفضت قبول الاحتجاج، وأصدرت بيانًا اليوم مفاده أن السلطات حققت مع الدبلوماسي واستجوبته وفقًا للقانون بعد تصرفه بشكل غير لائق، بدون الخوض في التفاصيل.. وأضافت أنه يتعين على اليابان احترام قوانين الصين وإدارة سلوك دبلوماسييها بصرامة.

وأصدرت السفارة الصينية هذا البيان بعد أن استدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الصينية لدى طوكيو يانج يو، إلى الوزارة ليلة الثلاثاء ، وطالب الصين بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار مثل هذا الواقعة، قائلا إن الحادث ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشكل واضح.

من جانبه، قال "يانج" لـ"تاكيو" إنه سيبلغ حكومته.

كما قدم السفير الياباني لدى الصين هيديو تارومي طلبًا مماثلاً إلى وو جيانجاو مساعد وزير الخارجية الصيني.

طوكيو الصين اليابان

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