إعلان نتائج «تجارة عين شمس».. 98% للشعبة العربى والإنجليزي

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021/2022، موضحا أن نسبة النجاح للفرقة الأولى باللغة العربية بلغت 98%، نسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 97%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 99%.

وأشار الدكتور خالد قدري أنه بالنسبة للشعبة الإنجليزية فقد جاءت كالآتي الفرقة الأولى 97%، نسبة نجاح الفرقة الثانية 97%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 98%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 98% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 98%.

وأضاف أن نتيجة الشعبة الفرنسي جاءت كالتالى نسبة نجاح الفرقة الاولى 99%، نسبة نجاح الفرقة الثانية 99%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 99%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99.7% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 99.2%.

وأشار إلى أنه تقدم لامتحانات للفصل الدارسى الاول من العام الجامعى 2021/2022 حوالي 51 الف طالب وطالبة بالشعبة العربية، 6800 طالبا وطالبة فى شعبة اللغات.

وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان النتيجة وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS فى المواعيد التالية: الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس.

ووجه الدكتور خالد قدري الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى والاجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصأ علي سلامة الطلاب.

كما وجه الشكر لفريق كلية الحاسبات برئاسة الدكتور نجوى بدر عميد الكلية على ما تم تقديمه فى جهد ودعم فى اعمال الكنترولات ورصد واعلان النتائج.

ايضا وجه الدكتور خالد قدرى الشكر إلى إدارة الكلية، ممثلة في الوكلاء، السادة رؤساء الكنترولات و رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة إعلان نتائج جميع الفرق بالكلية.