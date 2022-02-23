الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين ينتقد الغرب لعدم استجابته لمطلبه بالحصول على ضمانات أمنية

بوتين
بوتين

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، اليوم الأربعاء، بسبب عدم استجابته لمطلبه بالحصول على ضمانات أمنية، وصفها بأنها "غير قابلة للتفاوض"، وسط تصاعد أزمة دبلوماسية وعسكرية، حول أوكرانيا.
وقال بوتين، في رسالة فيديو، صدرت، بمناسبة يوم الدفاع عن الوطن، وهو يوم، يتم تخصيصه لتكريم القوات المسلحة "بلدنا منفتح دائما على الحوار المباشر والمفتوح ، للبحث عن حلول دبلوماسية للمشكلات الصعبة".
وأضاف: "لكني أكرر مصالح روسيا وأمن مواطنينا، غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا".

واتخذت موسكو خطوات، من شأنها أن تسمح بإرسال قوات، حيث يقول البعض أن قوات روسية باتت مستعدة بالفعل على الأرض.
ورد الغرب بفرض مجموعة من العقوبات، لما يصفه بانتهاك الأعراف الدولية، لكن روسيا أشارت إلى أنها مستعدة للعقوبات.
وقال بوتين "اليوم تأمين قدرة القوات المسلحة لبلادنا، مازال أهم واجبات الدولة".

وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان إنها بدأت اليوم الأربعاء، في تجنيد جنود احتياط
تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، تطبيقًا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

والحد الأقصى لفترة الخدمة عام واحد.

وقال زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إنه سيبدأ التجنيد الإجباري لجنود الاحتياط لكنه استبعد إعلان التعبئة العامة، بعد أن أعلنت روسيا نقل قوات إلى شرق أوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية "المؤلمة" المفروضة على روسيا، ردا على تصعيدها العسكري ضد جارتها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات: "إنها محددة للغاية ومؤلمة".

ومضى كوليبا يقول إن الحكومة الأوكرانية "تحيرت" من العقوبات التي فرضتها واشنطن  فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.

الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين أوكرانيا موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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