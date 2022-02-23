الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص على الدائرى الإقليمى بالقاهرة الجديدة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأقليمي بالقاهرة الجديدة،  اليوم الأربعاء، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم إزالة حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمدخل الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة انقلاب سيارة ميكروباص. 

ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

8 أشخاص سيارة ميكروباص الطريق الدائري الاقليمي القاهرة الجديدة عمليات النجدة

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