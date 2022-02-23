الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالمنيا

تزوير
تزوير

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وحُرِرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتمكن أمن المنيا من القبض على شخصين زورا المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير مقيم بمحافظة المنيا بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض عليه بمحل إقامته وبحوزته مجموعة من المستندات والشهادات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وأنه تحصل على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا.

وضبط بحوزته على عدد من الأكلاشيهات والأختام المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وعدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام والأكلاشيهات المستخدمة في تصنيع المحررات المزورة ومبلغ مالي من العملات الأجنبية.

وبفحص الأجهزة والمحررات المضبوطة، تبيَّن أنها تحتوي على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وكذلك برامج الحذف والتعديل والإضافة «فوتوشوب» التي تستخدم في تزوير المحررات وبمواجهة الأخير أقر بنشاطه الإجرامي.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا القبض شخصين تزوير المحررات الرسمية تقليد الأختام الحكومية

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وائل لطفي

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