الري يحذر من أمطار رعدية وثلجية بمناطق متفرقة فى المحافظات

تشهد عدة مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، عدم استقرار في الأحوال الجوية وتقلبات وأمطار غزيرة ورعدية وسيول، مع طقس شديد البرودة، خاصة أثناء فترات الليل، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما رفعت أجهزة وزارة الموارد المائية والري درجة الاستنفار لمواجهة الأمطار والسيول التي تتعرض لها عدة محافظات، ومتابعة جاهزية منشآت الحماية من أخطار السيول المدمرة على المناطق السكنية والصناعية والممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية.

وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بـ قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق متفرقة منها، السواحل الغربية وشمال محافظات الوجه البحرى والإسكندرية ومطروح وقد تصل إلى القاهرة، حيث تكون أمطار رعدية، مصحوبة بحبات البرد أحيانا وطقس شديد البرودة.

كما أوضحت نماذج التنبؤ، انخفاض درجات الحرارة، خاصة أثناء فترات الليل، نتيجة وجود منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض جوي بارد فى طبقات الجو العليا، مما يزيد الشعور ببرودة الطقس.

بالإضافة إلى ذلك، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة في محافظات الصعيد، يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى كثير من المناطق.

يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الموارد المائية والري، من التعرض للأمطار خلال الفترة الحالية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدة اتخاذ كل التدابير للحماية من أخطار الأمطار والسيول على المحافظات المعرضة لها، خاصة المناطق السكنية والسياحية، والطرق الرئيسية والهامة والقرى البدوية في سيناء، وأيضًا محطات الكهرباء والمياه.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى تنفيذ خطة مشروعات للحماية بمختلف المحافظات المعرضة لها، بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية.