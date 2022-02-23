الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فى ندوة بحزب الشعب الجمهوري

رئيس «مكافحة كورونا»: اللقاح المصرى سيصبح الأقوى فى مواجهة الفيروس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم حزب الشعب الجمهوري، مساء اليوم الثلاثاء، بأمانة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان «مستجدات فيروس كورونا وكيفية تعامل المجتمع معها»، وذلك بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، والوفد المرافق له. 

وسلطت الندوة الضوء على أهم المعلومات المتعلقة بمستجدات جائحة فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وبروتوكولات العلاج واللقاحات، بالإضافة إلى توطين إنتاج اللقاح في مصر، ومدي أهميته على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، تحدث الدكتور  حسام حسني عن تناول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام في مصر بخصوص جائحة كورونا، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإصابة بالفيروس، وهو المحافظة على إستدامة إرتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي،  وتطهير اليدين بإستمرار، وإتباع بروتوكولات العلاج المعتمدة من الدولة في حالة الإصابة، وتحديث الدولة المصرية لبروتوكولات العلاج باستمرار، بما يتواكب مع تطور وتحور الفيروس.

وأوضح "حسني"، أنه تم تجهيز مستشفيات العزل لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وتخصيص الخط الساخن ١٠٥ للتواصل الدائم مع الجماهير بشأن الفيروس، واكتفاء الحالات البسيطة والمتوسطة بالعزل المنزلي مع بروتوكول العلاج المعتمد من الدولة، وتم التأكيد على أهمية تلقي اللقاح بجرعاته الثلاثة.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أن اللقاح المصري سيصبح من أقوي اللقاحات في مواجهة الفيروس علي المستوى العالمي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأول أنها  بدأت بتصدير نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سينوفاك" إلى فلسطين، وذلك بالتعاون مع الصين.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بأعمال وزير الصحة، إن اللقاح حصل على الاستخدام الطارئ في فلسطين". 

وأشار "عبد الغفار" إلى أنه تم اختيار منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون إحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

الدكتور حسام حسني اللجنة العلمية لكورونا لقاح كورونا المصري حزب الشعب الجمهوري ندوة فيروس كورونا

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