الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

جانتس
جانتس

قال بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، إن الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق، والعالم بحاجة لإعداد قدرات هجومية وحزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق المستقبلي.

وأضاف جانتس: "نحن بحاجة إلى قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات لتكون جاهزة في حالة انتهاك إيران للاتفاق المستقبلي".

وأكد أن إيران تشكل تحديًا عالميًا وإقليميًا، وليست مجرد تهديد لإسرائيل فقط.

في وقت سابق، قال مسئولون إسرائيليون إن تقديراتهم تشير إلى أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبًا.

إيران جانتس وزير الجيش إسرائيل الاتفاق النووى قدرات هجومية

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جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

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