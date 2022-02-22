جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

قال بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، إن الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق، والعالم بحاجة لإعداد قدرات هجومية وحزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق المستقبلي.

وأضاف جانتس: "نحن بحاجة إلى قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات لتكون جاهزة في حالة انتهاك إيران للاتفاق المستقبلي".

وأكد أن إيران تشكل تحديًا عالميًا وإقليميًا، وليست مجرد تهديد لإسرائيل فقط.

في وقت سابق، قال مسئولون إسرائيليون إن تقديراتهم تشير إلى أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبًا.