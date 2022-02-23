الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز شباب «محلة حسن» ترد على ادعاءات تكسير غرفة خلع الملابس بالغربية

غرفة محلة حسن
غرفة محلة حسن

أكد محمد كامل غانم، عضو مجلس إدارة مركز شباب محلة حسن، أن فريقه وجمهور فريقه لم يتعرضوا لأي لاعب أو إداري من فريق سيدي غازي، وأن لاعبي والجهاز الفني للفريق الضيف هم من تعرضوا لهم وقاموا بتكسير غرفة خلع الملابس.

وحصلت «الدستور» على صور من داخل غرفة خلع الملابس بـ غرفة خلع الملابس للفريق الضيف التي قام اللاعبين الضيوف بتحطيمها.

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غرفة محلة حسن

وأضاف: أن فريقنا وجهازنا الفني احتفل مع الجمهور بعد نهاية المباراة، في ذلك التوقيت كانت هناك مشادات بين لاعبين وإداريين الجهاز الفني لنادي سيدي غازي وبعض من جماهيرهم القليلة المصاحبة لهم وذلك عقب خسارتهم المباراة، ولدينا فيديو يوضح أنه بعد نهاية المباراة بينما لاعبينا وجهازنا الفني والإداري يحتفل مع الجمهور، وفريق سيدي غازي كان غادر الملعب.

واختتم عضو مجلس الإدارة، حديثه لـ “الدستور”، قائلًا إن “الكورة مكسب وخسارة والرياضة أخلاق، ولم نتعرض للاعبي الفريق الضيف”.

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غرفة محلة حسن

كان إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة مركز شباب سيدي غازي، أعلن أن المباراة شهدت في الربع ساعة الأخيرة أحداثا مثيرة، وكان فريق محلة حسن متقدم 2/1 وحاول لاعبو سيدي غازي الضغط، إلا أن الجماهير ألقت الحجارة على لاعبي سيدي غازي، وأن فريق سيدي غازي رفض استكمال المباراة إلا بعد خروج الجماهير، حيث نزلت جماهير محلة حسن الملعب وحاولوا الاعتداء على فريق سيدي غازي، لتحدث اشتباكات تسببت في إصابات بين اللاعبين والجماهير.

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غرفة محلة حسن

وأضاف أن ملعب محلة حسن عقب نهاية المباراة التي جمعت صاحب الملعب مع فريق سيدي غازي اشتباكات دامية، أسفرت عن نقل عدد من اللاعبين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة، وتعرض للإصابة من فريق سيدي غازي كل من السعيد غازي وجمال كوريا وشريف الحاج علي وأحمد فيليكس مهاجم الفريق، وتم عمل بلاغ لإثبات الحالات المصابة للحصول على حقنا.

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غرفة محلة حسن

ويحتل فريق سيدي غازي المركز الرابع عشر والأخير برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق محلة حسن في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بجدول ترتيب المجموعة التاسعة التابعة لمنطقة كفر الشيخ.

اول لمجلس ادارة محلة حسن الكرة مكسب وخسارة والرياضة أخلاق ولم نتعرض للاعبي الفريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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