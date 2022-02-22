الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: «هذه بداية غزو روسيا.. سنزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية»

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، إن هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، معلنًا عن أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.

وأضاف بايدن في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض حول الأزمة المتصاعدة بين موسكو وكييف، أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية الموجودة أصلًا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها.

وتابع: «سنستمر في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "الوقت لا يزال متاحًا" للجهود الدبلوماسية و"لتجنّب السيناريو الأسوأ" في كييف.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه سيفرض عقوبات على "النخب الروسية"، موضحًا أن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.

وقال: «سنفرض عقوبات على روسيا تذهب أبعد بكثير من الإجراءات السابقة».

الرئيس الأمريكي جوبايدن خطاب للأمة الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا الغزو الروسي إعادة انتشار القوات الامريكية

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