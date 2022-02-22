«مناقشة اضطرابات الشخصية بعد كورونا» في مؤتمر لجنة الصحة النفسية بالمجمع المقدس

تنظم اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان الأسبوع المقبل المؤتمر السنوي السادس عشر، للكهنة والخادمات والخدام المسؤولين عن خدمة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بإيبارشيات الكرازة المرقسية.

ويبحث المؤتمر من خلال محاضرات وحلقات نقاشية موضوع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الصحة النفسية تحت عنوان "اضطرابات الشخصية وتداعياتها على الفرد والأسرة فيما بعد كورونا".

ومن المنتظر أن يستمر المؤتمر المنعقد في بيت "سان مارك" بالخطاطبة ثلاثة أيام من الثالث وحتى الخامس من مارس المقبل.

يذكر أن اللجنة المجمعية للصحة النفسية بمناقشة الأمور التي تخص الصحة النفسية والتوعية بالأمراض النفسية.