برلماني: مبادرة «حياة كريمة» تأكيد على التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التقدير العربي والعالمي للتنمية الشاملة التي تشهدها مصر وعملية إصلاح متسارعة وبوتيرة متواصلة، يؤكد الصى التي أحدثته النقلة النوعية في مصر وانبهار العالم بها.

وأشار نشأت في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن إطلاق التقرير الخاص بمصر فى إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، تأتي تأكيدصا على حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والامتثال لمبادئ الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان في مصر في ظل ما تؤمن به القيادة السياسية من ضرورة تلبية احتياجات ملايين المصريين في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، تؤمن فرص التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإصلاح والتطلع للمستقبل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الكثير من المشاريع الضخمة التي تقوم بها مصر بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي سواء في مستقبل مصر الزراعي أو مشاريع الإسكان الاجتماعي أو التنمية الصناعية أو القضاء على العشوائيات او إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، كلها تصب في صالح مشاريع النهوض بالإنسان المصري.

واختتم "العمدة" تصريحاته قائلًا إن مشروع “حياة كريمة”الذي يحقق التنمية المستدامة لنحو 60 مليون مصري، هو تأكيد على الالتزام المصري بحقوق الإنسان والحكم الرشيد والنهوض بكافة المناطق والشرائح السكانية في المجتمع.