الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قاتل صديقه بالإسماعيلية 15 يومًا

حبس
حبس

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس قاتل صديقه بسبب خلافات مالية متعلقة بتجارة المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، بطعن شاب يدعى "فارس"، 23 عامًا، لصديقه محمود محمد وشهرته "محمود خلولة" 23 عامًا، بعدة طعنات، بسبب خلافات على المواد المخدرة، بعزبة الزغابة بمنطقة أبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وفر هاربًا.

وعثر أحد المارة على الضحية داخل إحدى مزارع المانجو، بعزبة الزغابة بمنطقة أبوعطوة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجح مباحث مركز شرطة الإسماعيلية فى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها سالف الذكر، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

نيابة الإسماعيلية تجديد حبس قاتل صديقه تجارة المخدرات مدير أمن الاسماعيلية

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