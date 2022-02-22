الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق مع موظف اختلس مليون جنيه من عهدته بسوهاج

موظف
موظف

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق مع موظف بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج، بتهمة اختلاسه مليون جنيه.

واقر المتهم خلال التحقيقات باستغلال طبيعة عمله وقيامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه، والتى تمثل قيمة الشهادات الصحية المستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله.

وكذلك قيامه بالتلاعب في إيصالات وقسائم التوريد عهدته والتوقيع عليها بدلًا من الموظفين المختصين بالتوقيع على تلك القسائم والإيصالات والاستيلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام.

التحقيق مع موظف جرائم الأموال العامة قيمة الشهادات الصحية الإدارة الصحية

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وائل لطفي

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