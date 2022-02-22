تشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنشأة القناطر بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة بإحدى قرى منشأة القناطر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى أن زوج ابنتها وراء ارتكابه الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وجارِ إجراء التحريات للتأكد من حقيقة تورط المتهم في ارتكاب الجريمة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم الهارب، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإحدى قرى منشأة القناطرانتقل على الفور رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للخنق.