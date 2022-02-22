«تكنولوجيا الأغذية» ينظم ندوة حول التغذية والسمنة بمحطة بحوث أسيوط

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية وإشراف شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط والتابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة ندوة بعنوان "التغذية والسمنة" بمقر المحطة بأسيوط تحدثت فيها المهندسة زينب عبد الحميد سلام باحث مساعد بقسم اللحوم والأسماك.

وقال الدكتور شاكر عرفات أن الندوة تتضمن حزمة من الموضوعات المهمة بداية من تعريف السمنة والأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة - الأخطار التى تسببها السمنة - استراتيجية علاج السمنة - العلاج لتخفيض الوزن - العلاج الغذائى - أهداف العلاج الغذائى - شروط ومواصفات النظام الغذائى - النظم الغذائية المختلفة.

وتعرف السمنة على أنها الزيادة التى تحدث نتيجة تخزين الدهون فى جسم الانسان بحيث يزيد وزن الجسم لأكثر من 20% عن الوزن الطبيعى الذى يتناسب مع طول الانسان وعمره. ومن الناحية العملية يمكن ارجاع أى زيادة تحدث فى وزن الجسم بعد عمر الخامسة والعشرين الى تكوين الدهون وتخزينها داخل جسم الانسان.

وقال إن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة مثل نقص النشاط الحركى - الإفراط فى تناول المواد الغذائية - التغير فى طبيعة الوجبات - تناول الأغذية السريعة - العوامل الوراثية - أثر نقص نشاط الغدة الدرقية على الإصابة بالسمنة - العوامل النفسية.

وأضاف أنه ‏تعتمد استراتيجية علاج السمنة على الوزن المطلوب الوصول إليه وعلى حالة المريض الصحية ويرتكز المفهوم الحديث لعلاج السمنة على الوصول لأفضل وزن يحافظ على صحة الفرد بصرف النظر عن الوزن المثالى . ويعتمد برنامج تخفيض الوزن على عدة عوامل مختلفة مثل نوع ودرجة السمنة، والسن، ونمط الحياة، وأفضل نصيحة للاحتفاظ بالوزن المنخفض هو تناول غذاء منخفض الدهون مع ممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بالتعديل السلوكى مدى الحياة.