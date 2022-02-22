الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تكنولوجيا الأغذية» ينظم ندوة حول التغذية والسمنة بمحطة بحوث أسيوط

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية وإشراف شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط والتابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة ندوة بعنوان "التغذية والسمنة" بمقر المحطة بأسيوط تحدثت فيها المهندسة  زينب عبد الحميد سلام باحث مساعد بقسم اللحوم والأسماك.

وقال الدكتور شاكر عرفات أن الندوة تتضمن حزمة من الموضوعات المهمة بداية من تعريف السمنة والأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة - الأخطار التى تسببها السمنة - استراتيجية علاج السمنة - العلاج لتخفيض الوزن  - العلاج الغذائى - أهداف العلاج الغذائى - شروط ومواصفات النظام الغذائى - النظم الغذائية المختلفة.

وتعرف السمنة على أنها الزيادة التى تحدث نتيجة تخزين الدهون فى جسم الانسان بحيث يزيد وزن الجسم لأكثر من  20% عن الوزن الطبيعى الذى يتناسب مع طول الانسان وعمره.  ومن الناحية العملية يمكن ارجاع أى زيادة تحدث فى وزن الجسم بعد عمر الخامسة والعشرين الى تكوين الدهون وتخزينها داخل جسم الانسان.  

 وقال إن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة مثل نقص النشاط الحركى  -  الإفراط  فى تناول المواد الغذائية  - التغير فى طبيعة الوجبات - تناول الأغذية السريعة   - العوامل الوراثية   - أثر نقص نشاط الغدة الدرقية على الإصابة بالسمنة - العوامل النفسية.

وأضاف أنه ‏تعتمد استراتيجية علاج السمنة على الوزن المطلوب الوصول إليه وعلى حالة المريض الصحية ويرتكز المفهوم الحديث لعلاج السمنة على الوصول لأفضل وزن يحافظ على صحة الفرد بصرف النظر عن الوزن المثالى . ويعتمد برنامج تخفيض الوزن على عدة عوامل  مختلفة مثل نوع ودرجة السمنة، والسن، ونمط الحياة، وأفضل نصيحة للاحتفاظ بالوزن المنخفض هو تناول غذاء منخفض الدهون مع ممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بالتعديل السلوكى مدى الحياة.

تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة حول التغذية والسمنة بمحطة بحوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

رئيس تحرير «النهار» الكويتية: الرئيس السيسى بانى مصر الحديثة وباعث مجدها

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

برلمانى لوزير المالية: 300 مليار ضرائب على الأكل والشرب.. ارحموا الغلابة

وزير المالية معاتبًا النواب بسبب «الحس السياسى»: أنا بتقى ربنا وسيبت جامعتى عشان وطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

أم كلثوم تغني "أغدا ألقاك" في الاجتماع السري لجمعية أشرف عشماوي

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية