الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج «قاو الكبير» كمنطقة أثرية

تضم مقبرة واح كا الأول ومقبرة إيبو ومقبرة واح كا الثانى

نشرت الجريدة وزارة السياحة والآثار، القـرار رقـم 310 لسنة 2021، والذي ينص على إدراج منطقة قاو الكبير المعروفة باسم "عزبة يوسف" الكائنة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة 169 فدانًا، كمنطقة أثرية.

وينص قرار وزير السياحة والآثار في:

المادة الأولى: إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم «عزبة يوسف» الكائنة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانًا ، 11 قيراطًا ، 6 أسهم) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وتقع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم عزبة يوسف - مركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانًا ،11 قيراطًا ، 6 أسهم) .

وجاء بمحضر المعاينة فى 25/8/2020 ، و المذكرة العلمية أن المسطح المطلوب إخضاعه يقع خارج الزمام تجاه الجبل الشرقى ، ويحده من الشمال جسم الجبل ومن الشرق باقى أراضى أملاك الدولة ومن الجنوب طريق أسفلتى وباقى أراضى أملاك الدولة ومن الغرب زراعات والمسطح خالٍ من أى تعديات أو إشغالات، وهو عبارة عن مجموعة من مقابر أثرية والأرض المحيطة به تسمى مقابر آثار قاو الكبير وهى ضمن الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا وتعود إلى عصر الدولة الوسطى وأطلق عليها جبانة أمراء وحكام الإقليم العاشر ومن أهمها مقبرة واح كا الأول ، ومقبرة إيبو، ومقبرة واح كا الثانى وأخذت تصميمًا معماريًا يشبه معابد الأهرام بالدولة القديمة المكونة من معبد وادى وطريق صاعد ومعبد جنائزى .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 24/11/2020، على إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم عزبة يوسف- مركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة 169 فدانًا 1و1 قيراطًا و6 أسهم، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار.