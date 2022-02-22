بنك المعرفة يعلن إتاحة مقاطع ومحتويات تفاعلية لطلاب مختلف المراحل الدراسية

وجه بنك المعرفة المصري، رسالة لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، بإتاحة "York press" العديد من المصادر وأنواع المنتجات المختلفة من المقاطع الصوتية والفيديوهات والمحتوى التفاعلي.

وذلك من خلال منصة إدارة التعلم lms على بنك المعرفة عبر الرابط التالي:

https://lms.ekb.eg/repository/discovery

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021- 2022

ونصت التعليمات على منع الضرب والعقاب البدني والنفسي للطلاب بجميع المدارس، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب.