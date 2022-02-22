موقع بريطانى يشيد بخطة مصر للتحول لمصادر الطاقة المتجددة

أشاد موقع ميدل ايست أون لاين البريطاني بتوجه مصر نحو مصادر الطاقة المتجددة وقال: إنه في السنوات الأخيرة اتخذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مستغلة ميزة الظروف المثلى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد لتوليد الطاقة.

كما أبرز الموقع البريطاني زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ لمصر حيث أطلقت كلا من الولايات المتحدة ومصر مجموعة مشتركة للتحضير لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ إن مجموعة العمل المشتركة تركز على مؤتمر الأمم المتحدة COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر وتابع: إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر على انتقالها إلى مستقبل طاقة نظيفة.



وقال كيري إن التوترات العالمية الأخرى، بما في ذلك أزمة أوكرانيا الحالية، "لن تغير واقع ما يحدث كل يوم فيما يتعلق بمناخنا" ، ووصف القضية بأنها "تهديد دولي لنا جميعًا".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يلقي السناتور الأمريكي السابق ووزير الخارجية الذي وصل إلى العاصمة المصرية يوم الأحد كلمة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل العمل المناخي الدولي في الفترة التي تسبق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وقال كيري إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع مصر على انتقالها إلى مستقبل الطاقة النظيفة.

في يونيو ، أعلن كيري عن زيادة التمويل الأمريكي لمساعدة مصر على التحول إلى الطاقة الشمسية والابتعاد عن الوقود الأحفوري ، وهو مصدر رئيسي للطاقة في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.