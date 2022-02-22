الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع بريطانى يشيد بخطة مصر للتحول لمصادر الطاقة المتجددة

مؤتمر الأمم المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة COP27

أشاد موقع ميدل ايست أون لاين البريطاني بتوجه مصر نحو مصادر الطاقة المتجددة وقال: إنه في السنوات الأخيرة اتخذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مستغلة ميزة الظروف المثلى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد لتوليد الطاقة.

 

 كما أبرز الموقع البريطاني زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ لمصر حيث أطلقت كلا من الولايات المتحدة ومصر مجموعة مشتركة للتحضير لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

 

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ إن مجموعة العمل المشتركة تركز على مؤتمر الأمم المتحدة COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر وتابع: إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر على انتقالها إلى مستقبل طاقة نظيفة.
 

وقال كيري إن التوترات العالمية الأخرى، بما في ذلك أزمة أوكرانيا الحالية، "لن تغير واقع ما يحدث كل يوم فيما يتعلق بمناخنا" ، ووصف القضية بأنها "تهديد دولي لنا جميعًا".

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يلقي السناتور الأمريكي السابق ووزير الخارجية الذي وصل إلى العاصمة المصرية يوم الأحد كلمة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل العمل المناخي الدولي في الفترة التي تسبق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

 

وقال كيري إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع مصر على انتقالها إلى مستقبل الطاقة النظيفة.

 

في يونيو ، أعلن كيري عن زيادة التمويل الأمريكي لمساعدة مصر على التحول إلى الطاقة الشمسية والابتعاد عن الوقود الأحفوري ، وهو مصدر رئيسي للطاقة في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.

موقع ميدل ايست أون لاين موقع ميدل ايست اون لاين البريطاني الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة COP27 استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم cop27

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

العلاقات «المصرية- الكويتية».. نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

أمريكا تعلن نقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا لدواع أمنية

بايدن: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك تهديد للأمن القومي الأمريكي

أستراليا تدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

مندوب روسيا بمجلس الأمن: الاعتراف بـ«دونيتسك ولوجانسك» لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية