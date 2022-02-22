جوتيريش: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وإجراء يتناقض مع ميثاق المنظمة العالمية".

ونقل المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان ديوجاريك، في بيان أصدره ، أن "الأمين العام يعتبر قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لا يتطابق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع البيان أن جوتيريش "يشعر بقلق بالغ من قرار الاتحاد الروسي بشأن واقع بعض أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لأوكرانيا ويدعو إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن للأمم المتحدة في القرار رقم 2202".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

وفي وقت سابق أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، حيث أعرب عن قلقه إزاء الوضع حول أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن اليقين القانوني فيما يخص شؤون البحار أمر ضروري.. منوها بأن المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بشأن المحيطات - والذي سينعقد في لشبونة خلال شهر يونيو المقبل - سيكون فرصة سانحة لتوطيد دور المحيطات فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.

ولفت جوتيريش و خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفراس) في قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية، إلى أن السواحل أصبحت مكبا للنفايات كما تأثرت الأرصفة المرجانية وتم القضاء على المغذيات وبالتالي أصبح هناك مناطق واسعة للخراب والموت، مشددا على أن تآكل السواحل والصيد غير المشروع والمفرط والصيد غير القانوني يهدد مخزونات السمك.



وقال: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الشركاء الذين يعملون بفاعلية لمكافحة مصادر التلوث التي تأتي من اليابسة وتؤثر على البحر.. وعلينا أن نعجل من وتيرة استخدام مصادر الطاقة البحرية المتجددة التي تسمح لنا بإنتاج الطاقة بنظافة بالإضافة إلى استحداث فرص عمل".

وشدد أنطونيو جوتيريش، على أهمية القطاع البحري للتقليل من أزمة المناخ.. مضيفًا أنه يجب أن يساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، والقضاء التام على الانبعاثات بحلول عام 2050.