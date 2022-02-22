«الناتو» يدين اعتراف روسيا بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن ستولتنبرج قوله إن هذه الخطوة "تقوّض بشكل أكبر" سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأضاف الأمين العام "أدينُ قرار روسيا بمد الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية"، مضيفاً أن هذا يقوض الجهود المبذولة لحل الصراع وينتهك اتفاقيات مينسك.



ويأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا.

و علي صعيد آخر ، اتفق وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، على التعاون الثنائي لتخفيف التوترات بشأن أوكرانيا، مشيرين إلى أنهما يراقبان تصرفات روسيا بقلق بالغ.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية- في بيانٍ لها- إن "هاياشي" و"ستولتنبرج" اتفقا خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في ظل مخاوف متزايدة من غزو روسي للأراضي الأوكرانية.

وأكد الجانبان- وفقًا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد- أن تغيير الوضع الراهن بالقوة لن يتم التسامح معه.

وقال "هاياشي"، إن اليابان مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات- بما في ذلك فرض عقوبات- إذا غزت روسيا أوكرانيا، داعيًا إلى تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

من جانبه، أكد "ستولتنبرج" أن اليابان شريك مهم لحلف الناتو في مختلف المجالات.