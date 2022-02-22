الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تدين قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتى لوهانسك ودونيتسك

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

 أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،  قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا.


وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على روسيا بسبب هذه الخطوة.


وأضافت القناة أن أورسولا أدانت "بأشد العبارات الممكنة" قرار بوتين.


وكان الرئيس الروسي قد أعلن في خطاب متلفز، قبل قليل، توقيع مرسوم يتضمن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة.

 

 و علي صعيد آخر ، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،  أن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا.

 

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، مرسوما بالاعتراف الرسمي بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

 

كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات مينسك.

 

من جهته دعا وزير خارجية لاتفيا  الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بعد الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

 

وطالب بوتين كييف بوقف العمليات العسكرية فورا وإلا سيقع على عاتقها مسؤولية استمرار نزيف الدماء، مشيرا إلى أنه من حق روسيا اتخاذ إجراءات انتقامية ولن تتخلى عن سيادتها وقيمها الوطنية.

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