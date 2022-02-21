الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: سنتعاون مع شركائنا للرد بقوة على انتهاكات موسكو للقانون الدولى

وزيرة خارجية المانيا
وزيرة خارجية المانيا

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن بلادها بصدد الرد على انتهاك روسيا للقانون الدولي بالتعاون مع الشركاء، في ضوء اعتراف موسكو باستقلال دونباس عن أوكرانيا.

كان أجرت بيربوك اتصالا هاتفيا مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق من اليوم، في ضوء المباحثات حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وأخبر وزير الخارجية الروسي نظيرته الألمانية  خلال الاتصال أنه يجب على برلين ممارسة ضغوط على القيادة الأوكرانية لتبني موقف بناء تجاه الأزمة.

كما أكد  وزير الخارجية الروسي لنظيرته الألمانية، أن اتفاقيات مينسك هي السبيل الوحيد للتعامل مع الصراع الداخلي في أوكرانيا.

كانت أعلنت أنالينا بيربوك، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد في أي لحظة لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقالت بيربوك لدى وصولها إلى اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل: "أتوجه إلى الحكومة الروسية، عودوا إلى طاولة المفاوضات، فنحن خلفها كل دقيقة وكل ساعة. نحن في انتظاركم كي نضمن معا السلام والأمن في أوكرانيا"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الغرب لا يتحدث من وراء ظهر أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية،  دميتري بيسكوف، هذه التصريحات بأنها تصعيد فارغ للتوتر لا أساس له، مؤكدا أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، فيما لم  يستبعد احتمال وقوع استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات، وحذر من أن محاولات حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة.

وفى وقت سابق من اليوم، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطاب للرئيس بوتين وجهه للشعب الروسي مساء اليوم بشأن الاعتراف بمنطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وقال بوتين: «حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك».

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