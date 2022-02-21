إحالة المتهمين بتصنيع المواد المخدرة بالسلام للجنايات

أحالت النيابة العامة بالسلام اليوم الاثنين، شخصين إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بتصنيع المواد المخدرة بقصد ترويجها وتحقيق أرباح مالية منها.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا باتخاذهم إحدى الشقق السكنية المملوكة لأحدهم وكرًا لتصنيع المخدرات وترويجها على عملائهم، خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، واعترف المتهمون بتصنيع المخدرات ووضع خلطات عليها لزيادة حجمها، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث

وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجـال تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار واتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تمكنت القوات من ضبطهم حال تواجدهم بالشقة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي، عدد من أدوات التصنيع والتغليف.

وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.