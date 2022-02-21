حصاد التموين.. تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وعودة الخدمات التموينية المتوقفة

شهدت وزارة التموين اليوم عددا من الفاعليات في القطاعات التابعة لها وترصد «الدستور» أبرز تلك الفاعليات ومنها:

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن هذه المدينة لن تكون بديلا أو نقلا للصاغة القديمة وأن العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها، موضحا أن المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، منوها بأن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجستية والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

من جانبه، أعلن الدكتور إلهامي الكرداني مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب على أن يتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كافة الجهات ذات الاختصاص في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية، مؤكدا أن مدة تنفيذ المشروع بعد التوافق على كافة عناصره لن تزيد عن عامين.

جاء ذلك خلال فعاليات الحلقات النقاشية لليوم الثاني لمعرض «نبيو» للمشغولات الذهبية وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية.



https://www.dostor.org/3721427



أكد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية عودة تشغيل الخدمات التموينية المتوقفة، والمتعلقة بالبطاقات، اعتبارا من الغد، من خلال مكاتب التموين والمنصات الإلكترونية بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وكانت متوقفة لحين الانتهاء من ضبط قواعد بيانات منظومة الدعم.

وأوضح المصدر أن الخدمات التي تم تشغيلها ويمكن الحصول عليها اعتبارا من الغد الثلاثاء هي كالتالي

- خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى

_خدمة الفصل الاجتماعي.. وهو فصل الفرد عن بطاقة أسرته واستخراج بطاقة مستقلة لأسباب الزواج أو الحياة المستقلة.

_خدمة ضم أفراد أسرتي.. وتشمل ضم الزوجة والأبناء المدرجين على بطاقة أخرى إلى بطاقة رب الأسرة.

- خدمة الاستعلام عن الصرف.

- بالإضافة إلى خدمة إصدار بدل للبطاقة التموينية سواء تالف أو فاقد.



https://www.dostor.org/3721784

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، في بيان رسمي قبل قليل، أن رضاء المستهلك هو المحور الرئيسي للعمل داخل الجهاز من خلال مؤشرات الأداء والاستبيانات داخل منظومة العمل، ووصلنا بنسبة الرضاء إلى ٧٨%، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة التي تؤمن بالثورة الحقيقية والطفرة التي تشهدها الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن القانون يُلزم كمحل تجارى بإعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وأشار إلى أن ظاهرة «الأوفر برايس» ستنتهي في القريب العاجل باختفاء أسبابها، والتوازن في العرض والطلب سيكون في النصف الثاني من ٢٠٢٢.

وأوضح أن إيصال حجز السيارة أصبح عقدًا ابتدائيًا طبقًا لقرار جهاز حماية المستهلك ومدون به كل مواصفات السيارة، وبدأ المواطنون فى استلام سياراتهم في المواعيد المحددة.

https://www.dostor.org/3721523