حصاد القوى العاملة اليوم.. تعيين 742 شابا بقنا خلال يناير

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، عدد من الأحداث، حيث وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة"هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التي تطلب مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

https://www.dostor.org/3720974



القوى العاملة: تعيين 742 شابا.. وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بتعيين 742 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شاباً "قادر باختلاف"، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 "قادرون باختلاف"، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

https://www.dostor.org/3720967

«سعفان» يشهد مراسم توقيع اتفاقية عمل تحقق مزايا لـ4000 عامل

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق "القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد"، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلى مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدنى للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.

https://www.dostor.org/3721494

وظائف قيادية شاغرة بـ«القوى العاملة».. والتقديم في هذا الموعد

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الثلاثاء، استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف قيادات من الدرجة الأولى، ودرجة مدير عام، وذلك بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

https://www.dostor.org/3721335