ندوة «الاستثمار فى إفريقيا»: استثمارات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار فى 2019

أكد مشاركون في مائدة مستديرة حول "الاستثمار في إفريقيا" دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توجيه الاستثمارات إلى القارة السمراء، موضحين أن عام 2019 شهد عقد الإدارة الأمريكية 107 صفقات في مجال الطاقة و75 نشاطًا تجاريًا زراعيًا و54 صفقة في الرعاية الصحية، و43 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع أنحاء إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار دولار.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عُقِدَت افتراضيًا حول الاستثمار في إفريقيا، اليوم الاثنين، وضمت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري دبليو ميكس، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية أكونا كوك، ونائب الرئيس للشؤون الخارجية بمؤسسة تمويل التنمية ألجين ساجري، ووزير الاستثمار وتنمية القطاع الخاص في كوت ديفوار إيمانويل إيسيس.

ونقل البنك الإفريقي للتنمية - في بيان اليوم الاثنين عبر موقعه - عن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية أكونا كوك، قولها إن الرئيس بايدن جعل الاستثمار في إفريقيا أولوية ضمن اهتمامهم بالاستثمار في جميع أنحاء العالم، وأضافت: "جعلنا الحد من المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية لممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا أولوية قصوى، لدعم الاستثمار اللازم للنمو الاقتصادي في القارة".

وأشاد المدير الأول لمنتدى الاستثمار الإفريقي التابع لبنك التنمية الإفريقي، تشينيلو أنوهو، بجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه الاستثمار إلى إفريقيا، وخص بالذكر منظمة "بروسبر أفريكا" -Prosper Africa- باعتبارها دليلًا على تعميق الالتزام تجاه إفريقيا.

من جهته، استعرض وزير الاستثمار وتنمية القطاع الخاص في كوت ديفوار، إيمانويل ايسيس، سياسات الرئيس الإيفواري الحسن واتارا لجذب الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى رؤية البلاد لعام 2030.

وعقدت المائدة المستديرة برعاية منظمة "بروسبر أفريكا"، بهدف تقديم الفرصة للمستثمرين الأمريكيين لمعرفة المزيد عن أدوات الاستثمار والتجارة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة. وتقدم شركة "بروسبر أفريكا"، التي أطلقت عام 2019، عبر 17 وكالة أمريكية للشركات والمستثمرين الأمريكيين، رؤى حول السوق ودعم الصفقات والتمويل والحلول لتعزيز مناخ الأعمال.

يُذكَر أن منتدى الاستثمار الإفريقي أطلقه ثمانية شركاء مؤسسون عام 2018؛ وهم: بنك التنمية الإفريقي، ومبادرة إفريقيا 50، ومؤسسة تمويل إفريقيا وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، ومصرف التنمية للجنوب الإفريقي، وبنك التجارة والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية.

ويعمل منتدى الاستثمار الإفريقي على توجيه الاستثمار إلى مشاريع تحويلية في إفريقيا. ووقع المنتدى في نوفمبر 2019 مذكرة تفاهم مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لدعم حلول البنية التحتية عالية الجودة في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية.