الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع حملات نظافة أحياء المنطقة الجنوبية

حملات المنطقه الجنوبية
حملات المنطقه الجنوبية لرفع تراكمات الاتربة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة حملات النظافة التي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة.

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وانطلقت هذه الحملات لرفع التراكمات والأتربة بحي المقطم واستمرت على مدار الأيام القليلة الماضية من خلال العمل بدوريات منتظمة وفريق عمل متكامل ومتابعة مستمرة لحين الانتهاء من رفع هذه التراكمات المأهولة.

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وأشارت نائب المحافظ إلى أن حملات النظافة شملت رفع وإزالة المخلفات الصلبة ومخلفات المباني ورتش وتجريد الأتربة بمنطقة السبعين فدان ومساكن الزلزال بحي المقطم بالمنطقة الجنوبية وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والانارة بالقاهرة بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة والحي حيث تم رفع التراكمات وتجريد الأتربة وتحسين المظهر العام للمنطقة.

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كما تم رفع وتجريد الأتربة والتراكمات وتسوية الأرض بمطلع شارع السلاب من طريق الأوتوستراد بالبلدزورات ورفع التراكمات بسيارات ومعدات الهيئة والانقاذ المركزي كما تم رفع اكتر من ١٣ قلاب كبير من الرتش والمخلفات الهدم والبناء مع تحسين وتسوية الأرض بشارع ٤٤ بالجزيرة الوسطي وشارع الجامعة الحديثة بالهضبة الوسطي بالمقطم.

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وأشادت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالجهد المبذول ووجهت باستمرار الحملات لحين الانتهاء من الأعمال من خلال خطه رفع التراكمات الموجودة بها وفق كل منطقة من مناطق التراكمات الموجودة للتخلص نهائيا منها.

واكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة واعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام وذلك من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات والمعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة.

تراكمات الاتربة حي المقطم المهندسة جيهان عبدالمنعم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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