لماذا اهتم المصريون بـ«عادل عبدالعال ورغدة وبايرن ميونخ»؟

حل اسم «الدكتور عادل عبدالعال» ضمن الموضوعات الأكثر رواجاً على محرّك البحث «جوجل»، اليوم الإثنين 21 فبراير 2022.

وجاء «فريق بايرن ميونخ» ثانياً في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على «جوجل»، تلاه في الاهتمام «الفنانة السورية رغدة».

عادل عبد العال

توفي الدكتور عادل عبد العال، المتخصص فيما يعرف بـ«الطب البديل» القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية، الأحد.

ونشرت «الصفحة الرسمية للدكتور عادل عبد العال» على «فيسبوك» خبر الوفاة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي الي رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدل داراً خيراً من داراه وأهلاً خيراً من أهله وأن يجعل قبره نوراً ومن بين يديه نوراً ومن خلفه نورا ومن فوقيه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا.. ويصبر أسرة يارب العالمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

بايرن ميونخ

أعرب المدرب الألماني المخضرم فيليكس ماجات عن اعتقاده بأن الحارس مانويل نوير أهم بالنسبة لفريق بايرن ميونخ من المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

وقال فيليكس ماجات في تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، الإثنين: «ستكون هناك مشكلة أكبر بالنسبة لبايرن إذا رحل نوير».

ويرى ماجات أن نوير صاحب الـ36 عاماً، حارس وقائد بايرن والمنتخب الألماني، يمكنه أن يستمر في الملاعب لـ4 سنوات أخرى على الأقل.

وقال المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ: «مانويل نوير هو الوحيد في حراس المرمى الذي يحرز تقدماً في سباقات التحمل»، مؤكداً أن كلا من بايرن ميونخ والمنتخب الألماني يعتمدان بالدرجة الأولى على تميز نوير، مضيفاً: «مانويل من الأقدار السعيدة لكرة القدم الألمانية».

رغدة

راجت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة رغدة ترتدي فيها الحجاب، والتي غابت عن الأضواء طيلة السنوات الأخيرة.

وبمجرد أن نشرت رغدة صورتها بالحجاب مصحوبة بتعليق «عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده»، فسّر الجمهور هذه الكلمات أنها إعلان من رغدة اعتزالها الفن .

لكن سرعان ما خرجت رغدة لتنفي خبر اعتزالها الفن.