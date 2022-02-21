«فودة» يتابع استعدادات استضافة مؤتمر التغيرات المناخية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم محطات الشحن الكهربائي للحافلات التي يتم العمل بها أثناء مؤتمر التغيرات المناخية في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة تطبيق استخدام الطاقة النظيفة، حيث إنه من المخطط عمل 400 حافلة ذات الشحن الكهربائي أثناء فعاليات المؤتمر، وعاين المواقع المقترحة لإنشاء محطات الشحن الكهربائي للحافلات استعدادًا لمؤتمر التغيرات المناخية.

رافقة خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال الجارية بعدد من الطرق، ومنها طريق مدخل سكن العاملين وامتداد طريق المحكمة والطريق الرابط جامعة الملك سلمان وطريق موبيل الرويسات وكذا الطرق الداخلية بحي النور والأعمال تشمل رصف وتوسعة ورفع كفاءة وإنشاء خمس حارات يمين ويسار وجزر وسطى وانشاء وتطوير عدد من الميادين وإنشاء أرصفة ولاند سكيب بطول تسعة ونصف، وإنشاء طريق جديد بطول واحد ونصف كم، في إطار الاستعدادات الجارية بكل المرافق بمدينة شرم الشيخ تمهيدًا لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية على أرض مدينة السلام شرم الشيخ بحضور أكثر من 120 رئيس ودولة من قادة العالم نوفمبر2022.