مصطفى درويش يعتذر لـ مصطفى درويش: «حقك عليا»

نشر الفنان مصطفى درويش المعروف مؤخرًا بدوره في مسلسل "100 وش" مع نيللي كريم، مقطع فيديو ظهر وبجانبه الفنان مصطفى درويش الذي عرف بدوره في مسرحية "شارع محمد علي" مع فريد شوقي، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وتحدث درويش خلال مقطع الفيديو الذي نشره وهو يعتذر لمصطفى معلقًا على الفيديو قائلاً: "من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي والأستاذ منير مكرم مصطفى درويش، ويارب ما أكون سببت لك أي إزعاج، حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سبب في موقف مش حلو ليك" .

وتابع درويش وقال: "ملحوظة أنا عمري ما كنت هعمل كده بس فعلا الراجل ده تعب جدا، وده أقل حاجة أعملها علشانه".

وتحدث، خلال الفيديو، حول فكرة تشابه الأسماء بينهما، ليعتذر له في وجود الدكتور أشرف زكي، الذي أكد أن النقابة ومن فيها هما أصدقاء ولا يوجد أي مشكلة بين أي شخصين بداخلها.

ومصطفى درويش ولد في 14 مايو من عام 1969، بدأ نشاطه الفنى فى بداية التسعينيات بالعمل بالمسرح، ثم عمل بالتليفزيون والسينما، وتخصص في اﻷدوار الكوميدية، يمكن رؤيته في دور نقيب الشرطة فرج شديد المنقول من الأرياف إلى القاهرة في فيلم (أشرف حرامي) في عام 2008.

ومن أشهر أعماله مسرحية (شارع محمد علي) في عام 1991 وفيلم (كوكب الشرق) في عام 1999، مسلسل (مبروك جالك قلق) في عام 2005.

وكان قد أعلن الفنان مصطفى درويش، الاعتذار عن استكمال مشاهده في فيلم "الملحد"، بسبب أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى.

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم (الملحد) اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".

وأضاف كاشفًا السبب: "واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده".