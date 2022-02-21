الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى درويش يعتذر لـ مصطفى درويش: «حقك عليا»

مصطفى درويش
مصطفى درويش

نشر الفنان مصطفى درويش المعروف مؤخرًا بدوره في مسلسل "100 وش" مع نيللي كريم، مقطع فيديو ظهر وبجانبه الفنان مصطفى درويش الذي عرف بدوره في مسرحية "شارع محمد علي" مع فريد شوقي، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وتحدث درويش خلال مقطع الفيديو الذي نشره وهو يعتذر لمصطفى معلقًا على الفيديو قائلاً: "من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي والأستاذ منير مكرم مصطفى درويش، ويارب ما أكون سببت لك أي إزعاج، حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سبب في موقف مش حلو ليك" .

وتابع درويش وقال: "ملحوظة أنا عمري ما كنت هعمل كده بس فعلا الراجل ده تعب جدا، وده أقل حاجة أعملها علشانه".

وتحدث، خلال الفيديو، حول فكرة تشابه الأسماء بينهما، ليعتذر له في وجود الدكتور أشرف زكي، الذي أكد أن النقابة ومن فيها هما أصدقاء ولا يوجد أي مشكلة بين أي شخصين بداخلها.

ومصطفى درويش ولد في 14 مايو من عام 1969، بدأ نشاطه الفنى فى بداية التسعينيات بالعمل بالمسرح، ثم عمل بالتليفزيون والسينما، وتخصص في اﻷدوار الكوميدية، يمكن رؤيته في دور نقيب الشرطة فرج شديد المنقول من الأرياف إلى القاهرة في فيلم (أشرف حرامي) في عام 2008.

ومن أشهر أعماله مسرحية (شارع محمد علي) في عام 1991 وفيلم (كوكب الشرق) في عام 1999، مسلسل (مبروك جالك قلق) في عام 2005.

وكان قد أعلن الفنان مصطفى درويش، الاعتذار عن استكمال مشاهده في فيلم "الملحد"، بسبب أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى.

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم (الملحد) اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".

وأضاف كاشفًا السبب: "واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده".

المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عين كوكب الشرق نقابة المهن التمثيلية فريد شوقي أشرف زكي مسلسل 100 وش شارع محمد علي مصطفى درويش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبرى

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا