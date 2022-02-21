الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 وإصابة 16 آخرين فى «حادث الإسكندرية»

الحادث
الحادث

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل، اليوم الإثنين، بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، إلى 3 قتلى و16 مصابًا.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين ووفيات.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثانٍ والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس «28 راكبًا» تابع لشركة "البوادي" ببرج العرب، بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على بعد 5 كيلومترات من بوابات الإسكندرية الصحراوي.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من عمال وموظفي الشركة المشار إليها، وإصابة 16 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثانٍ، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم أتوبيس شركة سيارة نقل ثقيل طريق الإسكندرية – القاهرة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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