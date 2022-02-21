مصرع 3 وإصابة 16 آخرين فى «حادث الإسكندرية»

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل، اليوم الإثنين، بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، إلى 3 قتلى و16 مصابًا.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين ووفيات.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثانٍ والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس «28 راكبًا» تابع لشركة "البوادي" ببرج العرب، بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على بعد 5 كيلومترات من بوابات الإسكندرية الصحراوي.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من عمال وموظفي الشركة المشار إليها، وإصابة 16 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثانٍ، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.