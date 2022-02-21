الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بقتل شاب فى أرض زراعية ببنى سويف

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قررت نيابة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهمها بقتل شاب داخل الأراضى الزراعية بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ببا جنوب محافظة بنى سويف من كشف لغز العثور على جثة شاب مقتول داخل الأراضى الزراعية، بإحدى قرى مركز ببا. وأقدمت ربة منزل على التخلص من شاب قبل أيام من عقد قرانه، بعدما استدرجته إلى الأراضى الزراعية بإحدى قرى محافظة بنى سويف، لأنه ابتزها بصور كانت على هاتفه المحمول.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أهالى إحدى قرى محافظة بنى سويف بالعثور على جثة ح.م 30 سنة مذبوحا وملقى داخل الأراضى الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ.

فيما انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة.

وكثفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف جهودها لكشف ملابسات الحادث حيث تم العثور على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتوصلت جهود وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ببا إلى أن وراء الواقعة "ا. ع." 25 سنة ربة منزل .

وعلى الفور تم القاء القبض على المتهمة التى اعترفت أنها قامت باستدراج المجنى علية إلى أحد الحقول الزراعية القريبة من القرية وقامت بمباغتته بضربه بآلة حادة سكين كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه والرقبة والصدر، وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.

وأضافت المتهمة أن المجنى علية كان تربطه بها علاقة وكان بحوزته مجموعة من الصور الشخصية الخاصة بها وتخلصت منه قبل أيام من عقد قرانه، بعدما ابتزها بالافصاح عن هذة الصور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

نيابة مركز ببا بني سويف حبس ربة منزل قتل شاب جثة شاب

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وائل لطفي

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