تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب فى الأميرية إلى 10 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، الإثنين، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإدانته بقتل المدعو مصطفى طنطاوي، طعنًا بسلاح أبيض أمام منزله في الأميرية، لجلسة 10 أبريل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، أمين سر محمد لاشين، وعبدالله أبوضيف.

وعن التفاصيل، أقدم المتهمان على قتل شاب يُدعى مصطفى، ويبلغ من العمر 21 عامًا، في شارع محمود أبوزيد، المتفرع من شارع ترعة القبة بالأميرية، بعدما طعنه المتهم الأول عدة طعنات نافذة في صدره أودت بحياته في الحال، إثر مشادة كلامية ومشاجرة جمعت المجني عليه والجاني في وقت سابق، بسبب ركنة توك توك.

وتم استدعاؤهما إلى قسم الشرطة على إثرها، ما أثار حفيظة المتهم، فبيَّت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه، فانتظر خروجه من منزله وحيدًا، وغافله بالطعن بسلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.