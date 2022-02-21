المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل مواطن في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، متهمين - اثنين - بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت حيث اعتدى المحكوم عليهما على جارهم لدى تدخله لفض مشاجرة نشبت بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 5669 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة بلبيس، ليوم 18 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "حسني ص ع" جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليمنى وأخرى في صدره من الجهة اليسرى.

وتبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: (محمود أ أ أ)، 23 سنة، مبيض محارة، مقيم في بندر بلبيس، وشقيقه مصطفى، 20 سنة، نجار موبيليا، مقيم في بندر بلبيس، وذلك إثر مشاجرة بين المتهمين وأحد جيران المجني عليه (سائق توك توك)، وحال تدخل المجني عليه للفض بينهما تعدى المتهمين عليه وضرباه بأسلحة بيضاء (مطواة – سكين) ضرب أفضى إلى موته وليس قتل عمدًا.

وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.