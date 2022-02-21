الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيًا على الاجتماع مع بوتين

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مقترح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطة ألا تُقدم روسيا على غزو أوكرانيا .
وقالت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ ​جين ساكي ـــ في بيان صحفي حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الإثنين:"نحن ملتزمون بمتابعة الدبلوماسية حتى لحظة بدء أي غزو"، مشيرة إلى الاستعداد لفرض عواقب وخيمة وسريعة إذا اختارت روسيا الحرب.
وكان مكتب ماكرون قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، قد اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن قمة بايدن ـ بوتن لا يمكن أن تُعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

واشنطن ماكرون بوتين البيت الأبيض بايدن الولايات المتحدة

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