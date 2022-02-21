الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: تأهيل الترع حققت مكاسب للمزارعين وإنجاز تنفيذ 4387.71 كيلو متر

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري،  فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة حققت العديد من المكاسب، منها تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات الماضية، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وأيضًا تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، مواصلة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، لتنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى الإنتهاء من تنفيذ 4387,71 كيلو متر، اليوم الإثنين، وذلك من المستهدف والذى يبلغ 7,87 كيلو متر، ضمن رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، أكد عبد العاطي، أن أعمال التأهيل عادت  بمكاسب متعددة على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وأيضًا زراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات.

تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية، والحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الري، لافتاً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلا.

عبدالفتاح السيسي المزارعين استهلاك تلوث ترشيد استهلاك المياه محافظات مصر وزارة الموارد المائية والري الاراضي الزراعي تاهيل الترع المخلفات محمد عبد العاطي المشروع القومي تبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تحضر حفل زفافه (صورة)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 21-2-2022

اليوم.. محاكمة تاجر عجوة تخلص من زوجته لشكه فى سلوكها

الهند تسجل 16 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كندا تدعو إلى عدم السفر إلى بيلاروس بسبب مخاطر الصراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس