«الري»: تأهيل الترع حققت مكاسب للمزارعين وإنجاز تنفيذ 4387.71 كيلو متر

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة حققت العديد من المكاسب، منها تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات الماضية، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وأيضًا تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، مواصلة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، لتنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى الإنتهاء من تنفيذ 4387,71 كيلو متر، اليوم الإثنين، وذلك من المستهدف والذى يبلغ 7,87 كيلو متر، ضمن رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، أكد عبد العاطي، أن أعمال التأهيل عادت بمكاسب متعددة على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وأيضًا زراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات.

تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية، والحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الري، لافتاً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلا.