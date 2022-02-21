الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد 55 عاما.. جمع جزأى مخطوطة نادرة تتضمن توقيع العازف جيمى هندريكس

عازف الجيتار جيمي
عازف الجيتار جيمي هندريكس

جرى جمع جزأي مخطوطة نادرة تحمل توقيع عازف الجيتار الأسطوري جيمي هندريكس، بعد 55 عاما تمزيق المخطوطة.
 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الموسيقي الأمريكي كان في المراحل الأولى من حياته المهنية عندما عزفت فرقته "ذا جيمي هندريكس إكسبيرينس"، معزوفة "باث بافيليون" مساء يوم 20 شباط/فبراير عام
1967 بعد أن قدمت عرضا بدلا من عرض تشاك بيري، الذي كان تم إلغاؤه.
 

وقبل الحفل الموسيقي، شقت فتاتان محليتان، 15 و16 عاما، طريقهما إلى باب خلف خشبة المسرح بحثا عن توقيع ثمين.
 

وخرج هندريكس للقائهما، لكنه لم يكن لديه ورقة بيضاء ليوقع لهما "اوتوجراف". وبدلا من ذلك، مزق صفحة من كتاب تدريب كان معه، وقطعها نصفين، ثم وضع توقعيه على الجزأين.
 

وعندما عادت المراهقتان إلى منزليهما بعد الحفلة اكتشفتا كلمات أغنية بخط اليد، بعنوان "الذكرى 51 للزفاف" - مع عنوان جانبي ، "مفتاح ب" والتي حصلت على المركز الثاني بين أفضل 10 مراكز في بريطانيا بعد 3 أسابيع فقط.
 

وتباعدت الصديقتان فيما بعد حيث مضت كل منهما في سبيلها بالحياة وبحوزتها الجزء الخاص بها من الورقة.
 

وحدث العام الماضي أن اتصلت إحداهن بمتجر "تراكس ليمتد" المتخصص في تذكارات موسيقى الروك أند رول في لانكشاير للحصول على عرض أسعار لمجموعة التوقيعات الخاصة بها.
 

وبناء على طلب شركة تراكس، تمكنت البائعة من الوصول لصديقتها - على الرغم من أن الاتصال بينهما كان محدودا على مدار العقود الخمسة الماضية- في مدينة باث، وكانت هي الأخرى محتفظة بالنصف الخاص بها من الصفحة كما
هو.
 

ووافقت المرأتان، اللتان فضلتا عدم الكشف عن هويتهما، على بيع نصفي المخطوطة التي تقدر قيمتها الآن بمبلغ مكون من خمسة أرقام وستقوم شركة تراكس بعرض المخطوطة للبيع قريبا.

توقيع بعد درة نادرة خطوط عاما جيم جمع الـ تضمن تتضمن عازف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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