صحيفة أفريقية: 5 متاحف مصرية مليئة بالكنوز

دعت صحيفة "جارديان نيجيريا" إلى زيارة مصر، وحددت 5 متاحف رائعة، معتبرة أن مصر مليئة بالكنوز والآثار والتي تعرض بعضها في عدد من المتاحف.

المتحف المصري

منذ بناء المتحف المصري لأول مرة في عام 1902، بلونه الوردي كان المعلم البارز في قلب ميدان التحرير في وسط القاهرة، وكان المكان الأول والحصري الذي يعرض عددا كبيرا من القطع الأثرية المصرية القديمة.

ويضم المتحف أكثر من 120.000 قطعة، كما يضم مجموعة واسعة من المومياوات الملكية إلى المنحوتات الضخمة ولفائف البردي ، والمجوهرات ، وحتى ألعاب الأطفال من العصور الماضية.

المتحف المصرى الكبير

منذ ما يقرب من 20 عامًا، ظل المتحف المصري الكبير قيد الإنشاء، ولكن سيتم افتتاحه أخيرًا في نوفمبر 2022 ويقع المجمع الضخم على رأس هضبة الجيزة في ضواحي القاهرة ويرتبط بالأهرامات بواسطة جسر بطول كيلومترين.

وتبلغ قيمة المتحف الضخم في العالم الملتزم بحضارة تاريخية واحدة، أكثر من نصف مليار دولار، وهو يحتفظ بأكثر من 100000 تحفة ويعرض مجموعة توت عنخ آمون بأكملها لأول مرة.

كما سيعرض المتحف مجموعة الملك توت الكاملة لأول مرة.

متحف التحنيط

على الرغم من أن المتحف يعرض مجموعة صغيرة من المعروضات إلا أنها مجموعة مثيرة للاهتمام في شارع الكورنيش في الأقصر ويعرض العديد من الوسائل والمعدات التي تم استخدامها في إجراء التحنيط. كما تُعرض أيضًا بعض الرسوم التوضيحية للفن، والتي تضم حيوانات وكاهنًا قديمًا.

متحف الأقصر

في عام 1975، تم الكشف عن هذا المتحف كأول متحف حديث في مصر. يقع معرض الأقصر على طول نهر النيل بجانب معبد الأقصر الشاهق و يسلط متحف الأقصر الضوء فقط على المعروضات التي لا تقدر بثمن.

ويعرض تمثالًا بالحجم الطبيعي لأمنحتب الثالث، ومحاولة إعادة بناء معبد إخناتون الرائع، ومومياوات الفراعنة رمسيس الأول وأحمس الأول وإله التمساح سوبك.

متحف الفن الإسلامي

به أكبر مجموعة في العالم من الآثار والمقتنيات التي تعود إلى الفن الإسلامي وهي مجموعات تغطي العالم الإسلامي بأسره، من شبه القارة الهندية إلى غرب الصين أيبيريا والمغرب.

ويضم هذا المتحف سرج حصان من الحرير والفضة يعود تاريخه إلى الإمبراطورية العثمانية، وطاولة نحاسية مفصلة من مصر المملوكية ، ونسخ فريدة من القرآن.

بالإضافة إلى ذلك، يؤمن المتحف أكثر من 100000 قطعة أثرية من الخشب والنسيج والمعدن والسيراميك والجص والزجاج من الشرق الأوسط وما وراءه.