محافظ دمياط تشهد حفل تخرج دفعة 2021 من المعهد الفنى للتمريض

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفل تخرج دفعة عام 2021 من المعهد الفنى الصحى للتمريض "جامعة المنصورة - فرع دمياط"، و المُقام مساء اليوم بنادى الحكمة بمدينة رأس البر بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم.

هذا وفى مستهل الكلمة التى ألقتها، هنأت "المحافظ" الخريجات الجدد من المعهد، كما أعربت عن أصدق أمنياتها لهن بدوام التوفيق والسداد، وأكدت سعادتها بحضور أول حفل تخرج يقيمه المعهد، مشيرة إلى تقديرها الشديد لأطقم التمريض، وأشادت بالدور الذى قدمه ولا يزال يقدمه هذا القطاع خلال جائحة كورونا، باعتباره جزءا أساسيا من جيش مصر الأبيض.

وخلال قيامها بتكريمهن، وجهت محافظ دمياط التحية لاوائل الدفعة، كما أعربت عن خالص تقديرها لأولياء الأمور لما بذوله من جهد كبير مع بناتهم، وتوجهت بالشكر إلى مديرية الصحة وممثلى المعهد على ما يقدمونه من جهد.