رسائل دعم لمنتخب السعودية للسيدات فى أولى مبارياته بالمالديف

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسيدات مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى جزر المالديف؛ لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية.

وكشفت مدربة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "سيّدات" مونيكا ستاب عن القائمة النهائية التي ستخوض أولى مباريات المنتخب بشكلٍ رسمي، حينما يحل ضيفًا على منتخب سيشل في 20 فبراير الجاري قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة ماليه بجمهورية المالديف.

وتعتبر هاتان المباراتان هما الأول في سجلّات المنتخب الوطني الأول، تمهيدًا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.

ولاقي المنتخب دعمًا كبيرًا من قِبل روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفريق السيدات السعودي، فكتبت ندى عبد الوهاب: "بالتوفيق والله، ربنا معاهم"

وعلّقت ألفت غنيم قائلة: "بالتوفيق للفتيات"، فيما تساءل سيف الشعراني عن موعد إذاعة المباراة معلقًا: "هتتذاع فين"، وعلّقت آية عادل: "عقبال متحققوا كل طمحكوا زي الشباب وتعيشوا زي البني آدمين يارب"، ودعت دعاء فؤاد قائلًة: "ربنا معاهم ويوفقهم".

من ناحيتها، قالت المدربة الألمانية مونيكا إن الهدف من المباراتين اكتساب الخبرة: "هدفنا هو أن تكتسب اللاعبات الخبرة اللازمة للعب المباريات الدولية، إضافة إلى أننا نسعى لدخولنا بشكل رسمي لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

كان معسكر المنتخب قد شهد حضور ومتابعة مشرفة المنتخبات الوطنية عالية الرشيد التي أبدت رضاها على الفوائد الفنية التي تحققت، وقدمت شكرها وتقديرها للاعبات على جهودهن وانضباطهن طوال أيام فترة المعسكر.