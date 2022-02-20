الجيزة: بحث الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في أبوالنمرس والحوامدية

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمركز أبوالنمرس ومدينة الحوامدية، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

وتناول إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، خلال اجتماعة مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي والتي يجري تنفيذها بمركز ومدينة أبوالنمرس ومدينة الحوامدية وذلك ضمن خطة المحافظة والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى: (منيل شيحة - طموه - المنوات - ميت قادوس - ميت شماس - نزلة الأشطر - زاوية أبو مسلم) بمركز ومدينة أبوالنمرس ومشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق بين كافة الجهات لتذليل العقبات مع المتابعة المستمرة لمشروعات الصرف الصحي من خلال الجولات الميدانية لكافة مواقع العمل ومتابعة معدلات الإنجاز.

وشدد على الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في أعمال وصلات الصرف الصحي للمنازل.

حضر الاجتماع اللواء حسام عاشور، عضو مجلس النواب، واللواء محمد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، والمهندس محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة والمهندس عمر حلمي، مدير عام ري الجيزة والمهندسة، أماني كمال، المشرف العام على مشروعات محافظتي الجيزة والقليوبية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس طارق عبدالخالق، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس مصطفى محمد، المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس عادل شلبي، رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي، بشركة مياه الجيزة.