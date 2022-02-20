سينما الهناجر تعرض فيلم «للإيجار».. غدا

تستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غدا الإثنين 21 فبراير "ناي سينما المرأة"، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

ويعرض هذا الشهر فيلم " للإيجار"، تأليف وإخراج إسلام بلال، بطولة النجم خالد الصاوي، محمد سلام ، شيري عادل، عصام السقا، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت .

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

صندوق التنمية الثقافية

وكان استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.

وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية.

وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز.