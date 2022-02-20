رحلات رعوية بإيبارشية المنيا للكاثوليك

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى بمسؤولي اجتماعات الأسر بكنائس الإيبارشية، وذلك في اللقاء التابع لمركز قانا الجليل للعائلة والحياة.

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الأنبا باسيليوس على متابعة جميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية، حيث كان في استقبال نيافته الأب أنجليوس منير، مدير مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية.

وأعطى الأب المطران كلمة تشجيعية ونصائح هامة للحاضرين حول (الاحترام المتبادل بين الزوجين، الحوار، ضرورة عدم الخصام، قبول الآخر، وأخيرًا الصلاة وممارسة الأسرار المقدسة).

تضمن اليوم أيضًا فقرة الترانيم الروحية، أعقبها لقاء مع الدكتور إيهاب ثروت حول "القيادة"، ثم أعطى نيافته بعض التوجيهات والتوصيات للحاضرين، موكدًا على أهمية عمل البيانات التوضيحية، لحصر الأسر بكنائس الإيبارشية، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

هذا و تفقد نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الفتيات الصغيرات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي بالمنيا.

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الأنبا باسيليوس على متابعة الاجتماعات، التابعة للمكاتب الخدمية بالإيبارشية. كان في استقبال نيافته مسؤولو الاجتماع، كما أعطى الأب المطران كلمة تشجيعية لهم بعنوان "الكنز الحقيقي في حياتك هو يسوع"، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

كما تفقد صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

واطمئن الأب المطران على أحوال المعهد، كما أعطى كلمة تشجيعية للحاضرين. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص نّيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية للمعهد، بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة، لتكوين خدام وخادمات الإيبارشية على أسس الكنيسة الكاثوليكيّة.

وايضا ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاجتماع العام للصلاة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، والشماس الإكليريكي باسم جاد، وشعب الاجتماع المبارك. بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم مع المرنم سعيد رمضان، وكورال يسوع الملك، ثم أعطى الأنبا باسيليوس الكلمة الروحية بعنوان "مالك نفسه"، مختتمًا الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.